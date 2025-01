Un passante urla 'viva la Resistenza' durante la commemorazione per la strage di Acca Larenzia, identificato

"Viva la Resistenza, m***e", lo ha urlato un passante durante la manifestazione in memoria dei due militanti del Fronte della Gioventù, Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta, uccisi davanti la sede in via Acca Larentia nel quartiere Tuscolano a Roma. Il contestatore è stato poi identificato dalle forze dell'ordine. "Invece che arrestare i manifestanti per apologia di fascismo identificano chi si appella la Costituzione. È giustissimo commemorare le vittime della lotta politica armata ma è inaccettabile che questo diventi Predappio, un raduno di neofascisti, di gente che fa il saluto romano. Inaccettabile per un Paese che ha subito fascismo e nazismo. Forse qualcuno non ha studiato".

"L'unica cosa sensata è costruire la pacificazione ma la pacificazione non si costruisce tirando giù a picconate una targa commemorativa". Lo ha detto il deputato FdI e vicepresidente vicario della Camera, Fabio Rampelli, in occasione dell' anniversario della strage di Acca Larentia, in merito alla scelta di Roma Capitale di rimuovere la targa dedicata a Stefano Recchioni, uno dei tre giovani del Fronte della Gioventù a essere ucciso tra il 7 e l'8 gennaio 1978.





Rocca, oggi non commemoro con il Comune di Roma

Con il Comune "l'anno scorso eravamo qua insieme, l'atteggiamento sulla targa ovviamente non mi ha messo in condizioni di poter avere una commemorazione. Io non mi sono sentito di commemorare con il Comune oggi. Si poteva scegliere una strada, un percorso, una memoria condivisa. Individuare una targa comune. Si potevano fare tante cose. A distanza di pochi giorni l'ho trovata una provocazione inutile. Dopo anni ci si sveglia e si fa distruggere quella targa. Quando il dito indica la luna che è la pacificazione, un percorso di dialogo, l'imbecille guarda il braccio". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca a margine della commemorazione della strage di Acca Larenzia, in merito alla polemica sulla targa per Stefano Recchioni, affissa con la firma "i camerati", poi rimossa dal comune di Roma, ricomparsa nelle scorse ore. "Mi sono sentito con il sindaco, con l'assessore Smeriglio, se si avvierà veramente un percorso condiviso, ovviamente la mia disponibilità è totale, ci mancherebbe altro", ha aggiunto Rocca.

