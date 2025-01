Alcuni studenti sono stati condotti per accertamenti al pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta dopo aver respirato dello spray urticante spruzzato nei locali dell'Istituto tecnico professionale regionale Corrado Gex, nel capoluogo valdostano. Sul posto sono intervenute pattuglie della polizia, dei carabinieri - in ausilio - e il soccorso sanitario. Sono in corso accertamenti per stabilire quanto accaduto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA