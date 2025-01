Paziente detenuto in Rems giù da ponte, finisce in ospedale

È stato ricoverato in ospedale un 60enne paziente della Rems di San Nicola Baronia, in provincia di Avellino. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo si trovava all'esterno della struttura detentiva che ospita pazienti psichiatrici autori di reato quando per cause in corso di accertamento è caduto da un ponte: non è chiaro se il gesto sia stato volontario o di origine accidentale. L'uomo è stato soccorso e trasferito in ambulanza in ospedale ad Ariano Irpino.

Non è ancora chiaro perché ed eventualmente con chi il paziente detenuto si trovasse all'esterno della struttura gestita dalla Asl di Avellino. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto nella tarda mattinata.



