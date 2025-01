Nuova morte sospetta al Papardo di Messina, esposto

I familiari di un medico di 70 anni, morto nel dicembre 2023 dopo l'intervento per la sostituzione della valvola mitralica nell'ospedale Papardo a Messina a maggio, hanno presentato un esposto alla Procura per chiedere che vengano eseguiti tutti gli accertamenti necessari per far luce sulle cause della morte del loro congiunto. E' l'ennesimo caso di un esposto di familiari di pazienti deceduti dopo interventi nella Cardiochirurgia del Nosocomio (gli esposti sarebbero otto). La procura messinese ha aperto un'inchiesta su decine di decessi e sono indagati i vertici amministrativi dell'ospedale a partire dal 2019 oltre a dirigenti medici di Cardiochirurgia, Rianimazione e Terapia intensiva. Fra i reati contestati, a vario titolo, vi è l'omicidio colposo aggravato.

Secondo l'ipotesi accusatoria negli ambienti della cardiochirurgia vi sarebbe la presenza un batterio killer e gli indagati "non avrebbero disposto adeguati protocolli, misure di vigilanza e istruzioni al fine di prevenire la diffusione di infezioni proprio nel reparto di Cardiochirurgia e Terapia intensiva post operatoria". Proprio stamane Il perito incaricato dalla procura è entrato nelle sale operatorie del Papardo - che erano state sequestrate lo scorso novembre - per procedere ad accertamenti irripetibili alla presenza dei legali degli indagati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA