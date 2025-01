Giubileo: mezzo milione ha passato la porta santa a S.Pietro

A sole due settimane dalla apertura del Giubileo, lo scorso 24 dicembre, sono stati già 545.532 i pellegrini da tutto il mondo che hanno attraversato la porta santa della basilica di San Pietro in Vaticano. Centinaia i gruppi di fedeli che hanno già compiuto il loro pellegrinaggio partendo dalla nuova Piazza Pia, con la croce del Giubileo in testa, e muovendosi in preghiera lungo via della Conciliazione, fino a raggiungere la Basilica. "Si tratta di un inizio molto significativo con una grande affluenza di popolo", commenta mons. Rino Fisichella, ProPrefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione, a cui è affidata l'organizzazione del Giubileo 2025.

"I gruppi che affollano via della Conciliazione - prosegue mons. Fisichella - stanno dando una testimonianza importante, e questo è segno anche della grande percezione di sicurezza e protezione che i pellegrini sperimentano nella città di Roma e nei paraggi delle quattro Basiliche papali". Continua, infatti, la stretta collaborazione della Santa Sede e del Dicastero con le forze di sicurezza italiane e vaticane, e con la Prefettura di Roma. Dati i numeri dei primi giorni, ci si attende un aumento costante dell'affluenza dei pellegrini. "Certo, in queste due prime settimane non sono mancate alcune difficoltà nella gestione dei flussi che hanno bisogno di essere valutate nel corso del tempo - aggiunge mons. Fisichella -, ma il Dicastero sta lavorando senza sosta per assicurare ai pellegrini un'accoglienza e un'esperienza all'altezza delle loro aspettative".

Dal 5 gennaio i fedeli possono attraversare tutte e quattro le porte sante delle basiliche papali romane: oltre a San Pietro, quella di San Paolo fuori le mura, San Giovanni in Laterano e Santa Maria Maggiore. Per compiere il proprio pellegrinaggio alle porte sante, date le lunghe file di fedeli, "occorre prenotarsi con anticipo sul sito del Giubileo, iubilaeum2025.va", precisa il dicastero.

Il primo grande evento dell'Anno Santo sarà il Giubileo del mondo della Comunicazione, dal 24 al 26 gennaio. Per l'occasione sono attesi a Roma migliaia di giornalisti, esperti e operatori della Comunicazione da tutto il mondo.



