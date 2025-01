Csm verso voto contrario alla separazione delle carriere

La separazione delle carriere "non trova riscontro nella giurisprudenza costituzionale", non si comprende in che modo "possa contribuire a migliorare qualità ed efficienza della giurisdizione" e comporta una serie di conseguenze pratiche che andranno affrontate. E' quanto in sintesi afferma una delle mozioni - votata da tutti i togati e qualche laico - della Commissione del Csm che domani andrà all'esame del plenum e che sarà probabilmente votata. L'altro parere, secondo il quale la separazione non comporta "alcun rischio", ha ricevuto un solo voto in commissione.



