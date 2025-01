Area Science Park con ICE porta al CES le 46 migliori startup

L'ente nazionale di ricerca Area Science Park è tornato al CES di Las Vegas - la fiera dell' industria tecnologica più importante al mondo, da oggi al 10 gennaio - accompagnando le 46 startup italiane nel padiglione organizzato con Agenzia ICE. Occasione, per Area Science Park, di individuare nuove strategie nel supporto alle imprese innovative, in particolare in deep tech.

Le 46 startup provengono da 14 regioni. Tra le innovazioni, sono numerose le tecnologie di sensoristica avanzata per computer vision, manutenzione predittiva nelle fabbriche, gestione intelligente dei rifiuti, space tech. E poi un robotaxi a guida autonoma pilotabile da remoto, produzione di energia in mobilità, con pannelli solari leggeri, portatili e pieghevoli, soluzione IoT per abbattere costi energetici di funzionamento dei macchinari industriali senza sostituirli. Infine la salute, tecnologie basate sull'AI a supporto di medici in fase di anamnesi e diagnostica e post-operatorie.

"L'obiettivo è offrire risorse nell'ambito di progetti imprenditoriali ad alto tasso tecnologico, accelerandone l'ingresso sul mercato", spiega Fabrizio Rovatti, dirigente tecnologo Area Science Park. "Stiamo evolvendo da un supporto sullo sviluppo manageriale e imprenditoriale a uno che integra competenze tecnologiche e scientifiche di alto livello".



