Allerta per vento forte sui crinali dell'Emilia-Romagna

Allerta per il forte vento, dalla mezzanotte di oggi a quella di domani, sulle montagne dell'Emilia-Romagna. In particolare è prevista una allerta di colore arancione sulla dorsale dell'Emilia centrale, ossia nelle province di Parma, Reggio Emilia e Modena e una di colore giallo sulle sulle alture del Piacentino, del Bolognese e della Romagna. Per la giornata di domani sono previsti venti di burrasca moderata - tra i 62 e i 74 km/h - lungo i crinali appenninici con intensità maggiore, ossia di burrasca forte, con venti compresi tra i 74 km/h e gli 88 km/h sulla zona centrale.





