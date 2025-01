AccadeOggi

I principali avvenimenti previsti per l'8 gennaio 2025

ROMA - Camera, Aula ore 16.00 Inizio dell'esame della riforma costituzionale sulla separazione delle carriere; mozione sulla cannabis e su Gaza

ROMA - Camera, commissione Affari sociali ore 13.45 Audizione del presidente della Fondazione Gimbe Cartabellotta nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul riordino delle professioni sanitarie

ROMA - Camera, commissione Affari Costituzionali ore 14.00 Esame degli emendamenti al disegno di legge costituzionale sulla separazione delle carriere

ROMA - Senato, Aula ore 11.00 Discussione per la ratifica di accordi internazionali; esame dalla sede redigente del ddl per l'istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi; esame dalla sede redigente del ddl per l'istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale

ROMA - Senato, commissione Affari costituzionali ore 14.45 Esame del decreto Milleproroghe

TOKYO - Giappone, salari di novembre

FRANCOFORTE - Bce, bollettino economico

NEW YORK - Fed, pubblicazione dei verbali riunione di dicembre

PARIGI - Visita del segretario di Stato americano Blinken

CITTÀ DEL VATICANO - Aula Paolo VI ore 9.00 Udienza generale del Papa

