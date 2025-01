Tentata rapina di orologio da 400mila euro a turista, un arresto

Un francese di 38 anni è stato arrestato ieri a Milano dopo che aveva cercato, con un complice, di strappare dal polso di un turista messicano che stava prendendo un taxi in piazza Duomo, un Richard Mille del valore di circa 400mila euro.

E' accaduto ieri sera attorno alle 21.30. A quell'ora gli uomini di una volante, durante l'attività di presidio della zona, sono stati fermati da una signora cinese che aveva appena subito il furto della sua borsa in un locale in via Mengoni, di fianco a piazza Duomo.

Poco dopo sono stati intercettati da un taxista, il quale spiega loro che il suo cliente, un cinquantenne proveniente dal Messico, mentre stava salendo a bordo è stato avvicinato da due uomini che hanno cominciato a strattonarlo nel tentativo, fallito, di strappargli l'orologio di valore e poi sono fuggiti.

Uno dei due è stato fermato con l'accusa di tentata rapina pluriaggravata. L'ipotesi è che la coppia di ladri abbia rubato anche la borsa della donna cinese non ancora ritrovata.



