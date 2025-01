Incidenti su piste di sci Dolomiti, 50 soccorsi nel weekend

Sono stati una cinquantina gli interventi di soccorso effettuati dai carabinieri della Compagnia di Cortina d'Ampezzo sulle piste da sci nell'ultimo week end, nei diversi comprensori di competenza, tra i quali Cortina (Faloria-Cristallo), Alleghe (Ski Civetta) e Arabba (Arabba-Marmolada).

In sette casi si è trattato di gravi infortuni, che hanno reso necessario per gli sciatori feriti il trasporto in ospedale con l'elicottero. La casistica vede la prevalenza di incidenti autonomi, cadute che non hanno coinvolto altri sciatori oltre all'infortunato, dovuti spesso a distrazioni o a difficoltà nel controllo della velocità. I feriti hanno riportato lesioni di diversa entità, da traumi agli arti a colpi alla testa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA