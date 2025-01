Mattarella a Caivano: 'Sui ragazzi le speranze per il futuro'

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato nella parrocchia del Parco Verde di Caivano, prima di ripartire per la Sicilia, per partecipare alla Messa presieduta da don Maurizio Patriciello. Ad accompagnare il Capo dello Stato il prefetto di Napoli, Michele di Bari.

Al termine della Messa Mattarella ha preso la parola in Chiesa ringraziando don Patriciello per l'opera che svolge e ha formulato gli auguri alla comunità di Caivano, soprattutto per i bambini e i ragazzi per il loro futuro. Poi Mattarella è stato salutato calorosamente da alcuni fedeli facendo una foto con il sacerdote ai piedi dell'altare.

Ha voluto ringraziare don Patriciello "per l'opera che presta, per ringraziarlo di questa magnifica celebrazione, per fare gli auguri più grandi alla comunità di Caivano, una comunità importante", ha detto il capo dello Stato a termine della messa. E' stato don Patriciello a invitare il Presidente a parlare.

"Gli auguri non sono per l'anno appena cominciato ma per i bambini ed i ragazzi", ha ripreso il presidente dicendo che "che su di loro ci sono le speranze". L'esigenza che tutti avvertiamo, ha ricordato il presidente è quella di garantire "ai bambini e ai ragazzi un futuro di crescita di impegno, di benessere, di cultura e di impegno professionale. Ed è questo l'augurio che rivolgo a tutta la comunità".

"L'iniziativa del presidente della Repubblica che ringrazio di cuore per la sua visita è un segnale importantissimo", ha detto il prefetto di Napoli parlando con i giornalisti. "E' lo Stato che qui si è fatto presente attraverso il presidente ed è bello sentirci tutti come comunità. La comunità vive di leggi, di legalità non di soprusi o prepotenze, vive delle leggi dello Stato", ha proseguito rimarcando che tutto ciò che sta accadendo sono segnali "verso la normalizzazione di questi territori". Per di Bari l'iniziativa del presidente "va in questa direzione e rappresenta un grande segno di speranza per i giovani". Il prefetto ha voluto esprimere "un grazie di cuore al Governo, ai tanti ministri ministri che sono venuti qui per le tante attività che sono in corso". Infine ha auspicato che il senso della legalità "sia il senso comune di ogni ragazzo, di ogni giovane ma anche dell'intera comunità".

