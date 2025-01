Due colpi pistola sparati per femminicidio-suicidio a Gualdo

Sono stati due i colpi di pistola sparati nell'abitazione di Gaifana di Gualdo Tadino, in provincia di Perugia, dove sono morti marito e moglie in quello che gli inquirenti ritengono sia stato un femminicidio-suicidio. In base a quanto emerso finora dalle indagini a esploderli con una Glock calibro 9 è stato Daniele Bordicchia, 39 anni, del posto, vigilante con una ditta privata, che avrebbe prima colpito la moglie Stefania Feru, trentenne operatrice socio sanitaria al Serafico di Assisi, istituto che si occupa dell'assistenza a bambini disabili, per poi suicidarsi con la stessa arma.

Secondo quanto risulta all'ANSA, le indagini hanno escluso responsabilità di altre persone. I corpi sono stati trovati nel salotto, quello della donna, e in camera da letto, l'uomo.

Stefania Feru era attesa al Serafico nella mattinata di domenica ma non si è presentata. "Lavorava con i bambini ed era brava. Siamo sconvolti" ha detto all'ANSA Francesca di Maolo, presidente del Serafico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA