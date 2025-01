Ad Ancona tecnici al lavoro per il ripristino del gas

Dopo un briefing nella sala del consiglio comunale le squadre dei tecnici di Edma rete gas, volontari e Protezione civile del Comune di Ancona hanno dato inizio all'intevento per ripristinare l'erogazione del gas a Torrette. Ieri un incidente stradale tra via Esino e via Lambro, sulla cui dinamica sta indagando la Polizia Locale e che ha causato due vittime, i coniugi Lucia Manfredi, medico della Clinica Medica a Torrette, e Diego Duca, autista 118 a Perugia, è stata distrutta la tubazione in una cabina di riduzione della distribuzione del gas metano a media pressione, con conseguenti disagi in diverse zone dei due quartieri anconetani. I residenti della zona da ieri mattina sono senza fornitura di gas.



