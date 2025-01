Medico aggredito al Policlinico universitario di Catania

Un dirigente medico è stato aggredito, con un pugno al volto e poi colpito con calci quando è caduto a terra, nel reparto di Pediatria del Policlinico universitario di Catania. Picchiato anche un altro medico che era intervenuto in sua difesa. La vicenda, ricostruisce il sito la siciliaweb.it citando fonti legali, è avvenuta ieri e sarebbe scaturita dal ricovero di un paziente nel reparto di Pediatria.

Il bambino è stato accompagnato da un medico, risultato non iscritto all'ordine, per ottenere un accesso al reparto più celere. Quando il dirigente medico si è accorto che il presunto "collega" aveva fornito false generalità si è rivolto a lui, al genitore del piccolo e a una terza persona per avere spiegazioni. E' stato a quel punto che è stato aggredito da uno dei tre con un pugno che gli ha provocato la frattura del setto nasale e altre diverse ferite.

Gli aggressori sarebbero poi fuggiti a bordo di alcuni ciclomotori, guidati da cinque-sei persone che erano rimasti in attesa fuori dalla struttura. Il dirigente medico è stato curato nel pronto soccorso dello stesso ospedale e i suoi colleghi lo hanno giudicato guaribile in 20 giorni.



