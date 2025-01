Incidente ad Ancona, fascicolo per omicidio stradale e autopsia

I coniugi vittima dell'incidente stradale avvenuto oggi a Torrette di Ancona (Ancona) e lasciano un figlio dell'età di 10 anni. La famiglia, appartenente alla parrocchia di San Nicolò a Fabriano, viveva però in una casa a Torrette e stamattina i coniugi erano usciti insieme. La dottoressa Manfredi era attesa al lavoro in ospedale dove però non è mai arrivata; anche il marito, che aveva l'auto parcheggiata nelle vicinanze, doveva recarsi in Umbria per andare al lavoro: dal 118 continuavano a chiamare il numero del suo cellulare senza ottenere risposta.

Ancora non è chiara la dinamica dell'incidente che inizialmente aveva fatto pensare all'investimento di due pedoni in quanto le vittime erano fuori dell'abitacolo dell'auto: con ogni probabilità la dottoressa era invece alla guida della Panda quando è stata urtata dalla Bmw e poi è stata sbalzata all'esterno dopo l'impatto con la colonnina del metano; il marito, dalla posizione del corpo, si sarebbe trovato invece sul marciapiede, solo fortuitamente nei pressi della fermata del bus e sarebbe stato travolto lì nell'ambito del tragico schianto.

Dopo l'impatto, la Bmw ha urtato una Lancia Ypsilon in sosta, piegando anche un palo della luce, per finire la sua corsa centro metri più giù accanto al marciapiede.

Solo l'autopsia, richiesta dal pm Paolo Gubinelli, potrà chiarire le cause della morte dei due coniugi: aperto un fascicolo per omicidio stradale nei confronti del conducente della Bmw sottoposto agli accertamenti sanitari di rito e risultato negativo all'alcoltest.

Diversi i messaggi di cordoglio pubblicati sui social. La Parrocchia San Nicolò di Fabriano - La Collegiata dei borghigiani esprime "immenso dolore per la disgrazia che ha colpito questi nostri amici parrocchiani, Lucia Manfredi e Duca Diego deceduti questa mattina a causa di un incidente, lasciando il proprio piccolo Alessandro. La nostra preghiera e sentite condoglianze".

"Nel tragico incidente verificatosi stamattina ad Ancona in zona Torrette dove un'autovettura si è schiantata contro una colonnina di gas causando una mega-fuga di gas metano nella zona sono morte due persone. - scrive Anaao Assomed - Una di queste è la nostra iscritta Anaao Assomed dottoressa Lucia Manfredi.

Lavorava in Clinica Medica all'ospedale di Torrette. Il segretario regionale Daniele Fumelli e tutto il consiglio direttivo esprimono il proprio cordoglio alla famiglia per la grave perdita".



