Evaso ruba un furgone e fugge inseguito dai carabinieri a Milano

Ha rubato un furgone dopo essere evaso dai domiciliari ed ha ingaggiato un inseguimento con i carabinieri durato alcuni chilometri per le vie di Milano.

Per questo, nel tardo pomeriggio di ieri i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato per furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per evasione un 34enne italiano, residente a Milano con precedenti di polizia.

I militari erano intervenuti dopo una segnalazione al 112 e hanno intercettato il 34enne in via Vincenzo Monti a bordo di un furgone rubato poco prima in una società di tour operator. Sul mezzo era attivo uno smartphone dell'azienda e che fungeva da localizzatore Gps.

Alla vista dei militari e alla richiesta di fermarsi, l'uomo ha iniziato a fuggire ad alta velocità ed è stato poi bloccato e arrestato in corso Sempione.

Il veicolo è stato restituito ai proprietari e nessuno è rimasto ferito.



