Addio a Mauro Morandi, Robinson Crusoe contemporaneo, originario di Modena, che per 32 anni ha vissuto da solo nella piccola isola di Budelli, arcipelago della Maddalena in Sardegna, diventandone custode e vivendo da eremita. A riportare la notizia è il Resto del Carlino. Per anni ha avuto contatti con altre persone solo quando d'estate arrivava qualche turista.

Aveva 85 anni. Morandi, ex insegnante di educazione fisica di Modena, nel 1989 aveva deciso di fermarsi a Budelli mentre stava intraprendendo un viaggio insieme ad alcuni amici. Approdando sull'isola, Morandi aveva deciso di non andarsene più, assumendo l'incarico di custode. La sua vicenda è stata oggetto anche di un libro 'Il guardiano di Budelli-Una lunga storia d'amore tra un uomo e la sua isola deserta', scritto da Antonio Rinaldis e dallo stesso Morandi.

Del Robinson Crusoe contemporaneo si è parlato in tutto il mondo, soprattutto quando, nel 2021, a 32 anni dall'approdo, l'ex insegnante di educazione fisica modenese ha deciso di andarsene da Budelli, per le sue condizioni di salute, ma anche per un lungo braccio di ferro con il Parco della Maddalena a proposito del quale erano state promosse petizioni e mobilitazioni.

A dare l'addio sul profilo Facebook di Mauro Morandi, venuto a mancare ieri, sono i tanti amici e sostenitori della sua battaglia a favore di quell'isola che per anni ha protetto e che definiva "un paradiso". "Che la terra ti sia lieve, la tua anima resterà per sempre sull'isola", si legge nel commiato social.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA