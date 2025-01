Visibilmente ubriaco ha iniziato a infastidire i passeggeri nella metro C e poi ha ferito con un taglierino un ragazzino di 14 anni, colpendolo al polpaccio. Sul posto è intervenuta la polizia. Sono in corso indagini per rintracciare l'uomo che è stato visto uscire alla fermata Borghesiana.

Gli agenti stanno anche ascoltando gli amici del ragazzo, portato in ospedale con una ferita superficiale alla gamba.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA