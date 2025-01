Tour Vespucci supera 1 milione di follower, 'fenomeno mondiale'

Il tour mondiale dell'Amerigo Vespucci festeggia il milione di follower sui social, traguardo raggiunto e superato nella tappa di Abu Dhabi. Oltre 13.000 è il totale delle pubblicazioni tra media italiani, locali e internazionali che hanno raccontato il progetto, voluto dal ministro della Difesa Guido Crosetto e al quale aderiscono, con la Presidenza del consiglio dei ministri, 11 ministeri. "Il Villaggio Italia ha registrato ancora una volta il tutto esaurito, il pieno sold-out, anche ad Abu Dhabi, un vero e proprio 'fenomeno Vespucci'", le parole dell'amministratore delegato di Difesa Servizi, Luca Andreoli.

Le tappe di Doha e Abu Dhabi si sono chiuse con un totale di 110.000 visitatori (oltre 52.000 per Doha e oltre 55.000 per Abu Dhabi). Con la conclusione della settima tappa del Villaggio Italia nella capitale degli Emirati Arabi Uniti, il numero complessivo dei visitatori tra Los Angeles, Tokyo, Darwin, Singapore, Mumbai, Doha e Abu Dhabi è di circa 365.000 di cui oltre 180.000 sono saliti a bordo della nave scuola della Marina Militare. Sarà Gedda, in Arabia Saudita, dal 27 gennaio all'1 febbraio, l'ultima tappa del Villaggio Italia prima del rientro nel Mediterraneo dello storico veliero. "Il 2025 - le parole di Andreoli - segnerà il ritorno a casa, nel mare nostrum, con la prima sosta italiana in programma l'1 marzo a Trieste. Se il 2024 ha fatto conoscere il fenomeno Vespucci nel mondo il 2025 sarà sicuramente l'anno del Vespucci in Italia, a suggellare una campagna planetaria che è stata straordinaria per il nostro Paese. Questa nave è un simbolo dell'Italia e soprattutto dell'italianità".



