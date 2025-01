Picchiato la notte di Capodanno, si indaga per tentato omicidio

La procura di Genova indaga per tentato omicidio dopo l'aggressione subita da Pablo Edoardo Laniz Vargas, un cittadino ecuadoriano di 43 anni trovato privo di sensi in strada all'alba del primo gennaio. L'uomo è ancora ricoverato in Rianimazione all'ospedale Galliera con traumi facciali e un trauma cranico. Secondo i carabinieri, coordinati dal pubblico ministero Marcello Maresca, il pestaggio di cui è stato vittima sarebbe stato un vero e proprio raid punitivo commesso con ogni probabilità da più persone che lo hanno colpito con calci, pugni e anche una spranga. I militari hanno individuato alcune telecamere che avrebbero ripreso il pestaggio e contano di potere arrivare a una soluzione a breve.

Secondo una prima ricostruzione, il quarantatreenne aveva bevuto molto quella sera (aveva un tasso alcolico elevato) e avrebbe molestato qualcuno durante una festa. La vittima ha però anche precedenti per droga e non si esclude anche il regolamento di conti tra connazionali per questioni legate agli stupefacenti. Il quarantenne è stato trovato all'alba del primo gennaio per strada, in via Jori a Certosa, privo di sensi.

Quando i medici del 118 lo hanno raggiunto lo hanno stabilizzato e intubato: in ospedale gli hanno riscontrato fratture al volto e un trauma cranico.



