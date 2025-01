Un operaio 59enne di un'azienda agricola è morto dopo essere stato schiacciato dall'automezzo dal quale era sceso poco prima per aprire un cancello: forse a causa di una leggera pendenza del terreno il mezzo si è messo in movimento e ha travolto l'uomo. L'incidente è avvenuto in contrada 'Ruggiero', tra Cozze e Conversano, nel sud Barese. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e i soccorritori del 118.



