Milano-Cortina: il Codivilla sarà 'Policlinico Olimpico'

Verranno affidate all'azienda Ulss 1 Dolomiti tutte le attività amministrative dei servizi sanitari legati ai Giochi Olimpici e Paralimpici 2026 a Cortina, e si prevede l'utilizzo dell'ospedale Codivilla quale Policlinico olimpico per la durata degli eventi sportivi.

Lo prevede il progetto preliminare dei servizi sanitari per l'Olimpiade invernale, approvato dalla Giunta regionale del Veneto.

Tra gli altri punti, Paolo Rosi è confermato nel ruolo di "Regional Medical Care Manager" per l'evento; si definiscono le modalità di regolazione dei rapporti con le altre aziende Ulss per fornire supporto di personale; si demanda a un atto successivo la determinazione delle modalità di finanziamento e le relative coperture.

"Ci siamo mossi per tempo e con le idee chiare - commenta l'assessore regionale alla sanità, Manuela Lanzarin - perché la copertura dei servizi sanitari è tra le garanzie fornite da Regione Veneto al Cio. Si tratta del primo provvedimento che delinea le indicazioni per orientare le azioni riguardanti l'assistenza sanitaria per le Olimpiadi e Paraolimpiadi del 2026, una delibera 'cornice' per costruire work in progress le azioni a partire da un primo progetto di massima, che tiene conto delle linee guida del Comitato Olimpico, che richiedono di garantire un dispositivo di assistenza dedicato agli atleti ed uno dedicato a tutti coloro che saranno presenti ai Giochi, senza che venga in alcun modo penalizzata la disponibilità dei servizi sanitari dedicati alla popolazione residente. Si tratta di un documento preliminare - conclude - perché il reale dimensionamento degli eventi ed il loro cronoprogramma sono ancora in fase di definizione".



