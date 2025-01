Donna scomparsa da ieri pomeriggio, ricerche nel Salernitano

Da ieri pomeriggio non si hanno più notizie di una donna 55enne residente a Caggiano, nel Salernitano. La donna vive da sola, non è sposata, si sarebbe allontanata dalla sua abitazione in circostanze non ancora chiare.

Secondo una prima ipotesi, avrebbe potuto prendere un pullman diretto verso Eboli ma questa, al momento, è solo una delle ipotesi al vaglio delle autorità.

La donna indossava una sciarpa indaco, un giubbotto verde ed un cappellino. I familiari, profondamente preoccupati, hanno fatto scattare l'allarme; chiunque avesse informazioni utili può contattare i carabinieri o il Comune di Caggiano. Le ricerche sono in corso sia da parte dei Carabinieri sia dei volontari della protezione civile.



