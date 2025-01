Da borracce a peluche, ondata di gadget per il Giubileo

(di Manuela Tulli) Il Giubileo non è ancora cominciato e già è pronta sugli scaffali l'ondata di gadget con il logo dell'Anno Santo dedicato alla speranza. C'è un po' di tutto: dalle borracce ai peluche, dai portachiavi agli immancabili rosari. Ma il logo è anche su caffettiere e bottiglie d'olio o vino, per fare un paio di esempi. La mascotte Luce sembra ancora non decollare. E forse non a causa delle polemiche che ci sono state ma del prezzo: sul sito che si occupa del merchandising viene venduta a 44,90 euro.

I primi punti di vendita ufficiali sono quelli a via della Conciliazione, l'Infopoint, e in questo periodo anche l'esposizione dei Cento Presepi in Vaticano nel colonnato del Bernini. Accanto ai presepini di legno c'è in bella vista proprio la mascotte che ricorda un cartone animato giapponese.

Nel punto di informazione invece ci sono le immancabili tazze, gli zaini, le magliette e le felpe.

Nei negozietti intorno al Vaticano, e sulle tavolette imbandite dagli 'urtisti', i venditori ambulanti di souvenir, restano gli oggetti di devozione classici, tra immaginette sacre e rosari di plastica. "Sono sempre questi che vanno per la maggiore perché con pochi euro ti porta via un po' di ricordini", dice Antonio, uno dei venditori vicino alla piazza.

Qui si può anche contrattare, come al mercato, e più oggetti compri più ti fanno lo sconto.

Angela, siciliana di 82 anni, gira tra i negozietti in cerca di qualche ricordo per i nipoti: "La mascotte l'abbiamo esclusa, abbiamo cinque nipoti, come facciamo? sceglieremo qualcosa di più economico". Anche le diocesi cercano di fare scelte oculate per i loro pellegrini perché uno zaino pieno di gadget fa salire troppo il prezzo del pellegrinaggio in una Roma dove già sono schizzati i prezzi per gli alloggi. Il classico cappellino da baseball con il logo costa quasi 17 euro e quindi si punta più sul foulard, sempre marchiato, per avere un accessorio di riconoscimento del gruppo. E comunque un singolo pezzo costa anche nel caso del fazzoletto quasi 10 euro.

Il merchandising sembra strizzare l'occhio ad un pubblico più propenso a spendere, dagli asiatici agli americani, per portarsi via un ricordo del Giubileo di Papa Francesco. Tra candele e stole per sacerdoti, spuntano anche presine da cucina o bavaglini.

On line si trovano anche le caffettiere del Giubileo: vengono pubblicizzate da una azienda che realizza la sua moka anche con i simboli del pride o i segni zodiacali, venendo incontro quindi a tutti i gusti del suo pubblico. Anche in questo caso il prezzo non è proprio quello del pellegrino di stile 'francescano' come il Papa: il modello base costa infatti 64 euro ma se poi si vuole il ricordo da mille e una notte (la moka con rivestimento in oro e abbinata a due tazzine con finiture pregiate) si deve spendere 486 euro. L'oggetto è a tiratura limitata e la ditta sul suo sito ringrazia il Dicastero per l'Evangelizzazione per "l'opportunità di realizzare questa collezione speciale, che celebra un evento così significativo e di grande valore spirituale".



