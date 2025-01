Una bimba nata 'con la camicia' a Verduno, nel Cuneese

La prima nascita del 2025 all'ospedale di Verduno (Cuneo) è stata un evento raro, perché Mirabel è nata ieri "con la camicia". Il parto infatti, come spiegano dalla struttura sanitaria, è avvenuto "senza la rottura del sacco amniotico (in gergo, senza la rottura delle acque). Un evento appunto estremamente raro, che in antichità veniva considerato magico e di buon auspicio per il futuro del bambino.

Da qui il detto popolare nascere con la camicia".

"Si tratta - viene spiegato dall'ospedale Michele e Pietro Ferrero - di un fenomeno non prevedibile e per nulla rischioso per il neonato. L'integrità del sacco amniotico consente un passaggio meno traumatico del bambino, che entra nel mondo esterno ancora avvolto nel liquido amniotico a temperatura corporea". La piccola è venuta alla luce con parto in acqua alle 21.32 del 1 gennaio e al momento della nascita pesava 2,96 chilogrammi. Ad accoglierla sono stati la mamma Martina e il papà Nicolò, residenti a Narzole, nel Cuneese.

L'ultimo nato del 2024 nello stesso ospedale, che era arrivato così a ottocento nuove nascite nell'anno, era stato Gabriele, arrivato alle 10.48 del 31 dicembre, che al momento della nascita pesava 3,27 chilogrammi, accolto da mamma Monica e papà Corrado.



