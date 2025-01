Pisani, in 4 anni 20mila nuovi agenti in Polizia

Nei prossimi 4 anni la Polizia di Stato si appresta ad arruolare ventimila nuovi agenti. Lo ha detto il capo della Polizia, Vittorio Pisani, che oggi era nella sala operativa della questura di Napoli da dove ha rivolto a tutti gli agenti oggi in servizio, collegandosi alle centrali operative di altre 100 questure italiane, gli auguri di buon anno.

Parlando dei prossimi nuovi assunti, Pisani - che è stato accolto dal questore Maurizio Agricola - ha detto che sarà dedicata "un'attenzione particolare a questi giovani, che faranno non una semplice scelta di un lavoro, ma una scelta di vita, di sacrifici e di servizio ai cittadini". E dunque occorre "uno sguardo particolare, soprattutto nelle scuole superiori, che sono il bacino di queste vocazioni". Pisani ha aggiunto che è anche previsto uno specifico percorso informativo, "per mandare dei messaggi sul nostro lavoro".



