In centinaia ad Ischia per il primo tuffo in mare del 2025

L'isola d'Ischia saluta l'arrivo del nuovo anno con il tradizionale tuffo in mare che quest'anno ha visto un autentico boom di partecipanti.

Grazie anche al clima quasi primaverile sono stati infatti diverse centinaia, tra isolani e turisti, i coraggiosi che hanno voluto iniziare il 2025 con un tuffo nelle acque della maggiore delle isole del golfo di Napoli. Alla spiaggia di San Pietro ad Ischia Porto, dove questa tradizione è nata grazie al gruppo delle Cape Fresche, si sono tuffati almeno in duecento e tutti con l'immancabile costume rosso; attorno a loro una gran folla di spettatori, soprattutto ospiti dell'isola che hanno immortalato con gli smartphone l'evento.

In tanti hanno fatto il primo beneaugurante bagno dell'anno nuovo anche alla spiaggia della Mandra, a poca distanza da San Pietro, così come molti erano anche quelli che si sono tuffati nelle acque dell'altro versante isolano, alla spiaggia di Cava dell'Isola nel comune di Forio.

La voglia di celebrare l'inizio dell'anno nuovo facendo il bagno ha attecchito anche nella baia di Sorgeto, una delle preferite dai turisti che in queste festività hanno scelto Ischia per le loro vacanze, grazie alla sua particolarità delle pozze di acqua termale calda che sgorga direttamente in mare ed alla spiaggia dei Maronti, la più grande dell'isola dove altri intrepidi tuffatori hanno dato il benvenuto al 2025 col primo bagno in mare.



