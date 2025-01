E' Gregorio il primo nato a Venezia nel 2025

Due bambini a Mestre, un terzo a Chioggia: è questo il bilancio, provvisorio, dei nuovi nati nel primo giorno del 2025. Dei tre, il più lesto e primo nato negli ospedali della provincia di Venezia, è stato Gregorio, che è venuto alla luce all'Ospedale di Mestre alle ore 1:41.

Venuto alla luce da parto spontaneo, di 3.300 grammi, è figlio di Giorgia Fabris e Tommaso Muscarin, residenti a Noale.

Alle 10:40 poi è venuto alla luce Edoardo, di mamma Andrea e di papà Enrico.

L'ultimo a nascere all'Angelo nell'ultimo giorno del 2024 era stata una femminuccia, Delia, partorita alle 22:46 di ieri, figlia di Melissa e Gianluca, residenti a Mira. I nati totali a Mestre nel 2024 sono stati 1.743; nel 2023 erano stati 1.804.

Non ci sono per il momento invece nuovi nati all'ospedale civile del centro storico di Venezia. I nati del 2024 sono stati 278, mentre nel 2023 erano stati 347.

All'ospedale di Chioggia è nato alle 9:50 il piccolo Santhiago, figlio di Valentina e di Endrius, di Chioggia.

Nell'ultimo giorno del 2024 l'ultimo nato è la piccola Firdaws, venuta alla luce alle 14:40, figlia di Ihssane e Mohammed, residenti nel territorio di Piove di Sacco (Padova). A Chioggia nel 2024 sono stati 434 bimbi, venti in meno rispetto al 2023.





