Capodanno, accoltellamenti nella notte a Firenze

Accoltellamenti la notte di Capodanno, a Firenze, con trasporto dei feriti in codice rosso agli ospedali. Un accoltellato è stato soccorso al piazzale Michelangelo prima di mezzanotte. E' un 27enne straniero che ha ricevuto un fendente al torace in circostanze al momento ignote.

Sul posto la polizia che ha avviato indagini e che ha allertato il 118. I sanitari hanno portato il ferito al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata dove è arrivato sempre cosciente e vigile.

Un altro accoltellamento c'è stato vicino a piazza Santa Croce tra la calca dei festeggiamenti. E' successo intorno alle 3 in via Verdi, molto affollata, dove un giovane di 21 anni, straniero, è stato colpito con un'arma da taglio alla schiena.

Il 118 lo ha portato all'ospedale di Santa Maria Nuova in codice rosso. Accertamenti della polizia. Al momento risulta che si era accesa una lite fra più soggetti nella strada, in quel momento frequentata da molte persone, e che era culminata in uno scontro.



