Sulle Dolomiti il nuovo anno è iniziato con un'aurora boreale. Come documentano le riprese di alcune webcam, per esempio di Plan de Corones, il cielo si è tinto di rosa nella notte di San Silvestro, come racconta il meteorologo della Provincia di Bolzano Dieter Peterlin su "X".

L'aurora boreale è uno spettacolo molto raro alle latitudini italiane. Lo scorso maggio era già avvenuto questo evento.





