Alemanno in carcere, su di lui nuova indagine

Tra le prescrizioni non rispettate dall'ex ministro e sindaco Gianni Alemanno, finito in carcere la notte scorsa a Roma, c'è anche quella di avere incontrato un soggetto pregiudicato. Dagli atti emerge che Almenno nel corso del 2024 si sarebbe visto in più occasioni con l'ex avvocato Paolo Colosimo, condannato in via definitiva nel 2018 a 4 anni e sei mesi nell'ambito del procedimento nato dall'inchiesta sul caso Fastweb. In base a quanto si apprende la decisione del tribunale di Sorveglianza sarebbe arrivata dopo una segnalazione degli inquirenti che stanno indagando su Alemanno in un nuovo procedimento che potrebbe avere ad oggetto reati fiscali.





