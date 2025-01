Al Bano con poliziotti cucina e dona pacchi ai bisognosi

In occasione delle festività natalizie e di fine anno, la Polizia di Stato di Brindisi ha organizzato una giornata di solidarietà nel centro Caritas della "Casa di Zaccheo" della Parrocchia Mater Domini di Mesagne, "per sigillare lo stretto legame tra gli uomini e le donne in divisa ed i cittadini". Con grande sorpresa per tutti i presenti, a preparare e servire un pasto caldo, oltre agli agenti, c'era Albano Carrisi, anche lui pronto ad #essercisempre, offrendo il suo servizio di volontariato.

L'iniziativa, voluta dal questore Giamprietro Lionetti, ha visto gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Mesagne dedicare la mattina di Capodanno ai più bisognosi, trasformandosi in cuochi e camerieri e offrendo il loro servizio di volontariato nella struttura della Caritas, che offre quotidianamente un pasto caldo a circa 80 bisognosi, tra cui diversi nuclei famigliari con bambini, oltre a mettere a disposizione anche dei posti letto e dei ricoverei momentanei.





