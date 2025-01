Agguato in Gallura, 80enne in auto ferito da una fucilata

Un uomo di 80 anni, mentre era alla guida della sua auto lungo la Strada provinciale 24, nei pressi di Padru, in Gallura, è stato raggiunto da una fucilata.

Il pensionato è stato colpito da una cartuccia caricata a pallini. L'uomo che ha sparato si è poi dileguato, facendo subito perdere le sue tracce.

La vittima non è in pericolo di vita. Soccorso dal 118, l'80enne è stato trasportato in elicottero all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Sull'agguato gli inquirenti mantengono il più stretto riserbo. Le indagini in corso sono a cura dei carabinieri della stazione di Padru e del Reparto territoriale di Olbia.



