Sindaca Filadelfia, 'nessuna infiltrazione mafiosa'

Nessuno scioglimento per infiltrazioni mafiose del Comune di Filadelfia.La notizia arriva dal sindaco Anna Bartucca che a sua volta l'ha appresa dal prefetto Anna Aurora Colosimo, recentemente insediatasi dopo il trasferimento di Paolo Giovanni Grieco che nel gennaio scorso aveva inviata la commissione di accesso a seguito di una serie di risultanze investigative e sulla scorta dell'inchiesta antimafia "Imponimento". "Nel pomeriggio di ieri il Prefetto della Provincia di Vibo Valentia mi ha formalmente comunicato - afferma Bartucca - la decisione del Ministro dell'Interno che non ha ritenuto sussistenti gli elementi per procedere allo scioglimento dell'amministrazione comunale di Filadelfia. La sindaca esprime "grande soddisfazione per il positivo esito del procedimento e ringrazia tutte le autorità che vi hanno preso parte per il proficuo lavoro svolto. I membri della commissione di accesso, i prefetti che si sono succeduti, il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza della Provincia di Vibo Valentia ed, infine, Il Ministro dell'Interno. Ringrazio tutti gli amministratori - aggiunge - che in questi mesi sono stati al mio fianco e hanno continuato il loro importante lavoro nell'interesse della comunità. Ringrazio i dipendenti del Comune e i cittadini che hanno sempre manifestato il loro sostegno nei miei confronti e dell'amministrazione e che ci hanno stimolato ad andare avanti.

Ora, l'azione amministrativa che non si è mai fermata, ricordo soltanto che sono attualmente in corso appalti per la realizzazione di opere pubbliche per oltre 15 milioni di euro e i progetti di accoglienza Sai che coinvolgono circa 130 cittadini stranieri integrati nella nostra comunità di cui 50 cittadini ucraini, proseguirà ancor di più, con maggiore forza, slancio e consapevolezza per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati nel rispetto di quelli che sono i principi di legalità e trasparenza".

Nei giorni scorsi una persona di Filadelfia era stata colpita da misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune per le minacce inviate tramite lettera all'ex prefetto Grieco e ad un componente della commissione d'accesso.



