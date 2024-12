Notte di San Silvestro con nebbie fitte,calo termico alla Befana

Notte di San Silvestro con nebbie fitte e probabile calo termico verso l'Epifania, ma la fine del 2024 sarà complessivamente asciutta e serena.

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma una fine 2024 e un inizio 2025 all'insegna dell'anticiclone delle Azzorre. Alta pressione in inverno significa però anche stabilità, ristagno di inquinanti e nebbie in pianura; dopo giornate con buona visibilità, si prevede un deciso peggioramento in val Padana e nelle valli del Centro con presenza di nebbie notturne a tratti anche fitte. Prudenza, quindi, anche all'ora del brindisi.

Oltre alle nebbie non ci sarà molto da segnalare: il tempo sarà molto buono in montagna con temperature sopra la media del periodo, sarà gelido a tratti nei fondivalle e nelle pianure. In sintesi, le prossime ore vedranno un sole prevalente salvo foschie al Nord e sulle regioni adriatiche; è previsto un aumento delle nubi in Liguria e sulla Sardegna meridionale.

Tutti questi addensamenti saranno associati a possibile pioviggine, localizzata e poco impattante. Il 2025 si aprirà ancora con l'alta pressione. La prima perturbazione del nuovo anno è prevista tra giovedì e venerdì con qualche fenomeno sulle Alpi, sulle Isole Maggiori e tra Toscana e Lazio. In seguito, il nuovo anno si aprirà con molta incertezza meteorologica: intorno all'Epifania è probabile un diffuso calo delle temperature, ma ancora mancano conferme. Intanto, afferma il meteorologo, "il cin-cin di Torino sarà stellato con 1°C; a Milano, Bologna e Venezia la notte sarà in compagnia della nebbia e 2-3°C; a Firenze vivremo un brindisi con 4°C tra stelle e poche nubi; a Roma più nubi con 7°C; a Napoli foschia e 9°C a mezzanotte; infine, a Cagliari il cielo potrebbe essere un po' più grigio con 12°C, mentre sul resto del Paese sono previsti cieli sereni con 3 gradi a L'Aquila, 7°C a Bari, 10-11°C a Reggio Calabria, Catania e Palermo". E il 2024 si chiuderà come l'anno "più caldo della storia", ricorda Tedici.

NEL DETTAGLIO Martedì 31. Al Nord: bel tempo, salvo nebbie in pianura. Al Centro: soleggiato, salvo più nubi in Toscana. Al Sud: bel tempo prevalente.

Mercoledì 1. Al Nord: possibili nebbie in pianura, sole in montagna. Al Centro: cielo a tratti molto nuvoloso. Al Sud: soleggiato.

Giovedì 2. Al Nord: nubi sparse, nebbie in Pianura Padana, piovaschi in Liguria. Al Centro: nubi sparse, piogge su alta Toscana. Al Sud: poco nuvoloso.

Tendenza: due perturbazioni in arrivo.



