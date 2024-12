Nel primo giorno di zone rosse a Milano disposti 4 allontanamenti

Quattro persone sono state allontanate dalle zone rosse in vigore da ieri a Milano in base a un provvedimento prefettizio. Secondo quanto riferito in questura due sono stati allontanati dal centro, uno in mattinata e uno nel pomeriggio, mentre altri due sono stati allontanati dalla zona della Stazione Centrale nel corso di controlli della Polmetro. Tre i Dacur (i cosiddetti 'Daspo urbani') applicati: uno nei pressi della stazione M1 Duomo e due dalla polizia locale nel corso di controlli con la Polizia di Stato sempre in zona Duomo. In corso di valutazione anche un provvedimento di allontanamento nei confronti di un sedicente 25enne marocchino arrestato in flagranza di reato mentre alle tre e mezza della scorsa notte cercava di rubare 200 euro di fondo cassa in uno stand dei mercatini di Natale, in piazza Duomo, dopo averlo scassinato. Nei suoi confronti sono in corso al momento le verifiche dell'ufficio immigrazione.

A Napoli quattro zone rosse per tre mesi

Quattro "zone rosse" - Chiaia, Vomero, Decumani e la stazione Garibaldi - sono state individuate a Napoli nell'ambito del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, che si è riunito oggi, presieduto dal prefetto Michele di Bari. Si tratta delle aree considerate "più a rischio di proliferazione di forme di illegalità diffusa o di criminalità". In queste zone rosse il prefetto adotterà un provvedimento "contingibile ed urgente, della durata di tre mesi decorrenti da oggi, di divieto di stazionamento ai soggetti che assumono atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti - determinando un pericolo concreto per la sicurezza pubblica tale da ostacolare la libera e piena fruibilità di quelle aree - e risultino già destinatari di segnalazioni all'autorità giudiziaria per reati in materia di stupefacenti, reati contro la persona, reati predatori, invasioni di terreni o edifici, detenzione abusiva di armi, porto abusivo di armi, porto di armi e/o oggetti atti a offendere". Il Comitato, in considerazione delle festività di fine anno, "che comporteranno una maggiore affluenza di persone nei luoghi pubblici", ha poi deciso l'adozione di "diversi, mirati dispositivi al fine di consentire l'ordinato svolgimento delle manifestazioni". In particolare, è stata decisa l'intensificazione dei controlli da parte delle Forze dell'ordine, con il coinvolgimento della Polizia locale, nelle zone della movida cittadina (Chiaia, il quartiere Vomero, il centro storico) e negli scali portuali, aeroportuali e ferroviari. Il Comune di Napoli ha predisposto dispositivi di limitazione del traffico nelle aree interessate dai concerti e dalle manifestazioni pirotecniche, vale a dire il lungomare e il centro cittadino. Adottata poi un'ordinanza che, sempre nei quartieri della movida, consente la vendita di bevande solo in bicchieri di plastica leggera o carta. Vietata la vendita e il possesso di spray urticanti e l'uso dei botti nelle aree di Piazza del Plebiscito, del Lungomare di Via Caracciolo e Via Parthenope (peraltro il regolamento comunale già prevede il divieto di accendere fuochi artificiali "sulla pubblica via").

