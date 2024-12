La strage senza fine: due operai morti sul lavoro

Non si ferma neanche l'ultimo dell'anno la strage delle morti sul lavoro che ha segnato, in Italia, tutto il 2024. Sono due, infatti, gli incidenti mortali: uno nel Lodigiano e l'altro nel Casertano.

Questa mattina un cittadino egiziano di 24 anni è morto a Montanaso Lombardo (Lodi), precipitando dal tetto di un capannone in ristrutturazione nel quale stava lavorando. Si tratta dello storico stabilimento della ex Polenghi Lombardo, realtà industriale ora attiva in uno stabilimento vicino e quindi del tutto estranea alla tragedia.

L'operaio era sulla sommità della copertura che ha ceduto sotto il suo peso facendolo precipitare da un'altezza di circa 10 metri. Sul posto, ora, per indagare sull'incidente sul lavoro i carabinieri, tecnici dell'Ats e i vigili del fuoco.

L'altro incidente mortale è avvenuto, invece, a Gricignano d'Aversa, nel Casertano, dove un operaio di 39 anni, residente a Capodrise, ha perso la vita nella ditta Frigocaserta Srl, di cui era dipendente. Dai primi accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Marcianise, è emerso che il lavoratore sarebbe rimasto schiacciato da un muletto mentre svolgeva dei servizi di movimentazione delle merci; il 39enne è morto sul colpo.

I carabinieri stanno svolgendo le indagini per ricostruire l'accaduto, è probabile che la Procura di Napoli Nord apra un fascicolo per omicidio colposo. La vittima lascia tre figli.

