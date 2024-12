Turisti intossicati, sequestrata la villa a Cefalù

La residenza di Cefalù dove sono rimasti intossicati quattro turisti tedeschi, una dei quali è morto, si chiama villa Deodata e si trova in via Saponara. Dopo i rilievi della polizia del commissariato di Cefalù e dei vigili del fuoco l'immobile è stato posto sotto sequestro dalla procura di Termini Imerese che indaga sulla morta del giovane turista tedesco di 36 anni e sull'intossicazione di altri tre familiari, la sorella di 34 anni, che è in gravi condizioni, e i genitori di 63 e 60 anni, tutti ricoverati nell'ospedale di Partinico.





