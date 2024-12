Sequestrata a Gioia Tauro una tonnellata di botti illegali

La Guardia di finanza e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel corso di un'operazione congiunta, hanno sequestrato nel porto di Gioia Tauro una tonnellata di botti privi delle necessarie autorizzazioni.

Il materiale esplodente é stato trovato in alcuni container provenienti dalla Cina. La documentazione doganale allegata indicava che all'interno dei container vi fosse materiale di vario tipo legale, ma i controlli, grazie anche alla strumentazione scanner in possesso dei finanzieri e degli operatori dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha portato alla scoperta dei botti illegali, nascosti in un carico di copertura.

Del ritrovamento è stata informata la Procura della Repubblica di Palmi, che sta coordinando adesso l'attività dei distruzione dei botti da parte del Nucleo artificieri del Cerimant, il centro rifornimenti e manutenzioni dell'Esercito.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA