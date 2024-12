'ndrangheta: torna libera suor Anna Donelli

Torna libera suor Anna Donelli.

Il tribunale del Riesame di Brescia ha infatti revocato gli arresti domiciliari alla religiosa arrestata a inizio dicembre nell'ambito di un'inchiesta antimafia della Procura di Brescia.

Suor Anna è accusata di concorso esterno in associazione mafiosa.

Da anni volontaria nelle carceri bresciane e a San Vittore a Milano, è stata coinvolta nell'inchiesta su presunte infiltrazioni della 'ndrangheta nel territorio bresciano.

Secondo le indagini, "si è messa a disposizione del sodalizio criminale per garantire il collegamento con i sodali detenuti in carcere".

La religiosa durante l'interrogatorio di garanzia per due ore aveva raccontato la sua verità rigettando ogni accusa. Il gip aveva però confermato gli arresti domiciliari, ora annullati dal tribunale del Riesame.



