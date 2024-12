Spara per mettere in fuga i ladri, ferito un passante

Entrano in una abitazione, il proprietario li sorprende e spara diversi colpi di pistola per metterli in fuga. I malviventi rispondono al fuoco e poi scappano. Uno dei proiettili rimbalza e ferisce a un piede un passante. E' accaduto ieri sera a Qualiano, in provincia di Napoli. Il ferito non è in gravi condizioni, il proprietario dell'appartamento è stato denunciato per lesioni personali ed esplosioni pericolose; a tutto campo le ricerche per individuare i fuggitivi. Sono ben 16 i bossoli, espulsi dalle due pistole durante la sparatoria, che alla fine vengono raccolti sul terreno. A ferire il passante è stato uno dei colpi partiti dall'arma del padrone di casa.

La chiamata giunge ai carabinieri intorno alle 21.30. Poco prima topi d'appartamento erano entrati in due abitazioni. Il proprietario di uno dei due appartamenti - un 56enne, incensurato, titolare di una piccola attività artigianale - li sorprende: ai militari racconta di aver sparato con la sua pistola calibro 9x21, regolarmente autorizzata, mirando in aria e per terra, dopo aver visto una pistola nelle mani di uno dei ladri. Infatti uno dei malviventi risponde al fuoco, per poi fuggire con i complici a bordo di un'auto di grossa cilindrata.

Uno dei proiettili esplosi dal 56enne raggiunge a un piede un giovane di 22 anni che stava rincasando. Il ferito viene soccorso dai genitori e portato in ospedale dove viene operato per estrarre il proiettile. I carabinieri sequestrano la pistola del 56enne e lo denunciano. I militari del nucleo investigativo di Castello di Cisterna recuperano i resti di una sparatoria che avrebbe potuto avere conseguenze molto peggiori: dodici bossoli calibro 9x21 e quattro bossoli calibro 7,65, questi ultimi esplosi da uno dei ladri. Scene da far west in un sabato sera con molti passanti nelle strade, terrorizzati dagli spari.





