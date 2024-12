Scontro tra 2 auto a Viareggio, muoiono mamma e nipote di 11 anni, feriti il papà e due figli 

Una donna e una bimba di 11 anni, sembra fosse sua nipote, sono morte in seguito a un incidente stradale tra due auto avvenuto nella tarda mattinata sulla variante Aurelia poco dopo l'ingresso di Viareggio sud (Lucca), in direzione Massa Carrara. I due figli della donna insieme al padre sono rimasti feriti. Ferito anche il conducente dell'altra macchina. Sul posto i sanitari inviati dal 118, polizia municipale e vigili del fuoco.

La donna morta nell'incidente aveva 35 anni, era nata in Senegal e risiedeva in provincia di Pisa, a Santa Croce sull'Arno. Diversamente da quanto appreso in un primo momento, l'altra vittima dell'incidente, la bambina di 11 anni, sembra che fosse una nipote della donna, non la figlia. Gli altri due minori sono stati portati all'ospedale Versilia e a quello pisano di Cisanello.

L'urto è avvenuto intorno alle 13. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Pietrasanta insieme ai sanitari e al vigili urbani. A seguito dell'incidente la variante Aurelia è stata chiusa in entrambe le direzioni nel tratto interessato venendo riaperta in direzione sud intorno alle 15.30.

