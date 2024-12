Muore cadendo da monopattino nel siracusano

Un uomo di 34 anni, Antonino Russo, è morto per una caduta dal suo monopattino ad Augusta, nel Siracusano. Non è ancora chiaro se sia stato un incidente autonomo oppure se la vittima sia stata travolta da un'auto.

Secondo una prima ricostruzione della Guardia di finanza, l'incidente è avvenuto nel quartiere della Borgata: Russo è caduto procurandosi una serie di ferite fatali. Inutili i soccorsi. È probabile che la procura di Siracusa disporrà l'autopsia per verificare con esattezza le cause della morte.





