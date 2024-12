Multa all'ubriaco molesto, non c'entra il codice della strada

Barcollava in strada cercando di fare l'autostop in evidente stato di ubriachezza e poi, una volta fermato, 'con parole sconnesse inveiva' contro i militari intervenuti per bloccarlo. Per questo motivo, e non perché aveva lasciato l'auto vicino ad un locale e proseguito a piedi visibilmente ubriaco come era stato scritto nella notizia dell'ANSA del 27 dicembre che faceva riferimento anche al nuovo codice della strada, un giovane è stato multato tra Cavi di Lavagna e Chiavari nella notte dopo Santo Stefano.

Secondo una successiva e più approfondita ricostruzione dei carabinieri, il giovane era stato fermato alle 2,30 lungo la via Aurelia da una pattuglia del nucleo radiomobile della compagnia di Sestri Levante mentre tentava di fare l'autostop. Nel verbale dei militari, che gli hanno elevato una multa di 102 euro per ubriachezza molesta, si fa riferimento a 'sintomi di abuso di alcol ed equilibrio precario'. Nessun riferimento invece all'auto dell'uomo parcheggiata fuori da un locale, come detto in un primo momento. Inoltre, l'uomo non era neanche in possesso della patente



