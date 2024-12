Fiamme in un cantiere in stato di abbandono all'altezza di viale Giorgio Washington, nei pressi di villa Borghese, al centro di Roma. Il fumo ha invaso la vicina metro A. Chiuse momentaneamente le fermate Flaminio e Spagna.

Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Non si registrano feriti. Accertamenti in corso.





