Che cosa è il bird strike e come si può intervenire

Allarmi acustici, luci, cani, rifiniture accurate della vegetazione, zero ruderi o fabbricati dismessi. Sono numerosi gli accorgimenti che, da terra, si devono adottare per minimizzare il rischio di un bird strike, l'impatto violento di un aeroplano con uno stormo di uccelli come quello che, secondo una prima ipotesi, ha provocato l'incidente aereo in Corea del Sud.

L'obiettivo, dal momento che i velivoli non sono dotati di appositi strumenti di rilevazione, è trasformare gli aeroporti in ambienti ostili per la fauna. Il fenomeno del bird strike, e piu' in generale del wild strike, e' in costante aumento in tutto il mondo sia per la crescita progressiva del traffico aereo sia per l'incremento numerico di molte popolazioni di animali selvatici.

Per quel che riguarda l'Italia l'ultima relazione dell'Enac, che si riferisce al 2022, elenca 2.168 episodi, con danni in 40 casi. 1.917 sono invece i casi in cui non ci sono state conseguenze specifiche mentre sono 103 quelli con 'indigestione', vale a dire le volte in cui un animale e' finito nel motore. Dati che sono comunque in linea - se non addirittura migliori - di quello di altri Paesi.

I gestori degli aeroporti, ma anche gli enti locali, sono chiamati a prendere le opportune contromisure. Apparecchi come i 'distress call', capaci di diffondere rumori che gli uccelli recepiscono come indicatori di pericolo, sono molto utili.

"Noi - spiega Claudio Eminente, direttore centrale della programmazione economica e dello sviluppo delle infrastrutture dell'Enac e presidente del Bird Strike Commitee per l'Italia - chiediamo per esempio che vengano svolte delle accurate indagini faunistiche e naturalistiche. Ma non solo. Bisogna eliminare qualsiasi fonte di attrazione. E' difficile che gli uccelli cerchino di vivere in aeroporto, però nelle vicinanze possono trovare aree adatte per alimentarsi o trovare riposo; una discarica e' una fonte di cibo, una costruzione abbandonata è un luogo sicuro per i piccioni, l'erba può diventare confortevole se lo sfalcio non avviene in un certo modo".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA