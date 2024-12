Usa formalizzano richiesta estradizione Abedini

Gli Stati Uniti hanno formalizzato la richiesta di estradizione di Mohammad Abedini Najafabadi arrestato lo scorso 16 dicembre su ordine della giustizia americana all'aeroporto milanese di Malpensa. Lo si apprende da fonti informate. Ora la parola passa alla Corte d'Appello di Milano che dovrà valutare, in base alla documentazione arrivata dalle autorità americane, se ci sono o meno le condizioni per accogliere la richiesta di estradizione. La decisione finale, dopo il via libera della Corte d'appello, è esclusivamente del ministero della giustizia che ha 10 giorni di tempo per rendere effettiva l'estradizione.



