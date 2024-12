Lite nel cortile, uomo ucciso a colpi di pistola

Due colpi di pistola calibro 22 sparati a bruciapelo in pieno volto al culmine di una lite. Così è stato ucciso oggi pomeriggio un uomo di 42 anni, italiano: l'omicidio nel piazzale di un'azienda della periferia di Pontirolo Nuovo, nella Bassa bergamasca, che si occupa di rivendita e noleggio di auto. L'uomo ammazzato abitava a Boltiere, paese confinante con Pontirolo.

Erano da poco passate le 14,30 quando in via Bergamo, il tratto dell'ex statale 525 Milano-Bergamo che attraversa la frazione di Fornasotto, sono stati sentiti dei colpi di pistola. Poco dopo il quarantaduenne è stato visto barcollare vicino a una pensilina degli autobus, dove è stramazzato a terra con il viso insanguinato. Un familiare del quarantaduenne che si trovava in zona è intervenuto per praticargli il massaggio cardiaco, ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato vano. Anche il personale del 118, arrivato con un'automedica e un'ambulanza, non ha potuto che constatarne il decesso.

I carabinieri della compagnia di Treviglio si stanno occupando di ricostruire l'accaduto e di risalire all'autore del delitto: tutto sarebbe cominciato con una lite nel vicino capannone della ditta di autonoleggi. Stando ai testimoni, 6 o 7 persone si sono messe a discutere animatamente, fino a quando è spuntata la pistola con la quale è stato ucciso il quarantaduenne. A quel punto l'uomo, benché gravemente ferito, ha cercato di scappare all'esterno dell'azienda: attraversato il cortile, si è accasciato sull'asfalto dell'ex statale, a una ventina di metri di distanza dal capannone dove era stato ferito pochi attimi prima.

Nei pochi metri percorsi sono rimaste sull'asfalto le tracce di sangue. Si tratta del sesto omicidio del 2024 in provincia di Bergamo. Il 25 gennaio, a Martinengo, Diego Rota, 55 anni, è stato ucciso a coltellate in casa dalla moglie Caryl Menghetti; l'8 aprile, a Cologno al Serio, la nigeriana di 48 anni Joy Omoragbon è stata ammazzata dal compagno Aimiose Osarumwense; Sharon Verzeni è stata accoltellata nella notte tra il 29 e il 30 luglio, in strada a Terno d'Isola, omicidio per cui è stato arrestato il 30 agosto Moussa Sangare; Mykola Ivasiuk, ucraino di 38 anni, è stato ammazzato il 19 agosto fuori da un bar di Casazza; morte per cui è stato arrestato in Spagna Mouhssine Mohamed Amine. Sara Centelleghe, studentessa diciannovenne, è stata infine uccisa il 26 ottobre nella sua casa di Costa Volpino dal vicino di casa Jashandeep Badhan. Per tutti i delitti i carabinieri i carabinieri sono riusciti a risalire ai presunti autori.

