Legali, fratelli Elkann legittimi titolari Dicembre

"John, Lapo e Ginevra Elkann sono legittimi titolari di tutte le quote della Dicembre che essi detengono e pertanto l'attuale assetto proprietario di tale società non può essere messo in discussione in alcun modo. Gli atti del 19 maggio 2004, mostrati da Report, sono stati validamente sottoscritti con autentica notarile e sono validi".

È quanto dichiarano i legali dei tre fratelli con riferimento alle anticipazioni del programma tv. "La difesa dei fratelli Elkann - aggiungono - stigmatizza l'utilizzo, ormai ricorrente, di affermazioni scandalistiche, avventate e strumentali ad interessi che sinora sono stati sempre soccombenti in sede giurisdizionale, sulla catena di controllo di un gruppo di società quotate in Italia e all'estero".



